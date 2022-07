RJ tem um estupro em hospitais a cada 14 dias

Ainda de acordo com os dados, a capital é a primeira da lista, com 80 casos (45,2%), sendo seguido por Niterói, com 18 casos

Nos últimos sete anos, o estado Rio de Janeiro registrou 177 casos de estupro em “hospitais, clínicas ou similares”, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Isso significa que, em média, uma mulher era abusada sexualmente a cada duas semanas nas unidades de saúde. Ainda de acordo com os dados, obtidos pelo jornal Extra, a capital é a primeira da lista, com 80 casos (45,2%), sendo seguido por Niterói, com 18 casos, e Duque de Caxias, com 12 casos. Leia também Estupro no parto: mais três mulheres atendidas por anestesista prestam depoimento

Adicionado no último domingo (10), o anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso durante o plantão no hospital público de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após estuprar uma mulher que passava por cesariana. Segundo o levantamento, o município está na quinta posição na lista, com seis casos, e está empatado com São Gonçalo.