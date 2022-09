Risco de faltar diesel não é mais relevante, dizem empresas do setor

Ela afirmou, porém, que há uma tendência de investimentos em novos modelos de refino, como biorrefinarias

Nicola Pamplona

Rio de Janeiro, RJ

Após um primeiro semestre de alertas, o setor de petróleo agora vê pouco risco de problemas de abastecimento de diesel no Brasil em 2022. A avaliação é que o mercado antecipou estoques e conseguiu se inserir na cadeia de importação do combustível.

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) inicia em novembro um sistema de acompanhamento diário dos estoques do combustível, mas empresas do setor acreditam que o risco de desabastecimento é baixo.

“O Brasil realmente foi ao mercado e tem importado os produtos necessários”, disse a diretora de Downstream (refino, logística e distribuição de combustíveis) do IBP (Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás), Valéria Lima, após palestra sobre o tema na feira Rio Oil and Gas, no Rio de Janeiro.

Os primeiros alertas sobre o risco de falta do produto nos últimos meses do ano foram dados após o início da Guerra da Ucrânia, que retirou produção russa do mercado e fez os preços internacionais dispararem. O temor foi intensificado pela maior demanda da Europa para substituir gás natural russo.

Em junho, com as cotações internacionais em patamares historicamente altos, a Petrobras chegou a emitir um alerta ao governo sobre o tema. A avaliação é que a prática de preços defasados impediria importações pelo setor privado.

Cerca de um quarto do volume de diesel produzido no país é importado. A preocupação é maior com o diesel S-10, com menor teor de enxofre, cujo consumo cresceu 10% no primeiro semestre, segundo dados da ANP..

“[O mercado] continua difícil, mas não temos nenhum problema” disse o diretor de Operações da distribuidora Ipiranga, Francisco Ganzer. “Estamos olhando estoques para os próximos 30 a 60 dias, mas o risco é baixo”.

A Ipiranga e as outras duas grandes distribuidoras do país, Raízen e Vibra (ex-BR) têm atuado fortemente na importação de diesel. Diante da necessidade de complementar as importações da Petrobras, o preço defasado deixou de ser uma questão relevante.

Com grandes volumes de venda, essas empresas têm capacidade para fazer um mix de preços entre os produtos comprados da estatal e o importado.

A própria estatal ampliou seus estoques para evitar riscos no período do ano em que o consumo do Brasil cresce para movimentar a safra agrícola.

Também presente ao evento, o superintendente da ANP Rubens Cerqueira Freitas demonstrou preocupação com o atendimento futuro de diesel S-10 e defendeu investimentos na construção de novas refinarias no país.

Segundo ele, uma nova unidade poderia ser construída na região Centro-Oeste, diante do crescimento do consumo. As refinarias brasileiras ficam todas próximas a costa e o agronegócio depende de entregas por dutos, trem ou caminhões.

Lima, do IBP, disse não acreditar em viabilidade de uma nova refinaria tradicional no país, já que o mundo fomenta a transição para combustíveis menos poluentes e a recuperação de um investimento em refinaria leva tempo. “A janela da transição é muito curta.”

Ela afirmou, porém, que há uma tendência de investimentos em novos modelos de refino, como biorrefinarias, que usam óleos vegetais para produzir combustíveis. A Vibra, por exemplo, anunciou no fim do ano passado parceria com a Brasil Biofuels para produzir diesel renovável na Zona Franca de Manaus.