Rio Grande do Sul vai investir ao menos R$ 3 bilhões para recuperar 30 rodovias, diz governador

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A gestão Eduardo Leite (PSDB) afirmou que vai investir ao menos R$ 3 bilhões para corrigir e liberar pontos afetados pelas chuvas em 30 rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. O governador afirmou, contudo, que para reconstruir as vias de forma que estejam adaptadas às mudanças climáticas seriam necessários R$ 10 bilhões.



O prazo para que as obras estejam concluídas é de até um ano, segundo projeção do governo.



O Rio Grande do Sul tem 65 rodovias estaduais com algum tipo de bloqueio. Essas 30 selecionadas são consideradas prioritárias para receber intervenções, já que os danos são considerados de grande impacto e incluem pontes danificadas ou destruídas.



A escolha foi feita levando em consideração a situação atual, a população afetada e o impacto na economia local e na mobilidade urbana, entre outros critérios.



“Se nós trabalharmos com uma correção, estimamos R$ 3 bilhões de investimentos para deixarmos as estradas nas condições anteriores, com algum grau de melhoria”, disse Eduardo Leite. “Projetando a reconstrução de forma resiliente, com adaptações para mudanças climáticas, ou seja, onde houve deslizamentos fazer todas as intervenções para não ocorra novamente, e onde há risco de deslizamento fazer reforço de estruturas, a gente projeta chegar a R$ 10 bilhões”, acrescentou.



Leite afirmou que o governo vai investir os R$ 3 bilhões e que busca viabilizar os recursos para fazer as melhorias adicionais focadas na prevenção a novos desastres.



O lançamento do edital para a contratação das obras ocorrerá em três dias, segundo o governo gaúcho.

Leite também anunciou a assinatura de contrato para a construção da ponte sobre o rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. A obra deve custar R$ 14 milhões. Outro edital para a construção de mais sete pontes devem ser feitas nos próximos dias, e o investimento estimado é de R$ 76,4 milhões.



“A notícia importante é essa, estamos encaminhando hoje essa contratação da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio. A publicação de edital para outras sete pontes que serão contratadas também [ocorrerá] até semana que vem”, afirmou.