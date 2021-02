Rio confirma que já existe transmissão local de duas variantes do coronavírus

Secretarias de saúde do estado afirmam que, de cinco casos de contaminação pelas novas cepas, quatro ocorreram no próprio Rio

O Rio de Janeiro já tem transmissão local de duas variantes do novo coronavírus. Uma é a variante brasileira, chamada de P1, e a outra é a do Reino Unido, a VOC 202012/01. As secretarias de Saúde estadual e municipal do Rio de Janeiro confirmaram a informação na quinta-feira (18).

Em nota, os órgãos afirma que, de cinco casos de contaminação pelas novas cepas, quatro ocorreram no próprio estado. “Desta forma, a avaliação confirmou que as novas cepas já estão circulando em pelo menos um município do estado, o Rio de Janeiro, e provavelmente, Nova Iguaçu”, informa o texto.

As secretarias anunciam, no entanto, que são necessárias mais evidências laboratoriais. “Para tanto, a SVS/SES está reforçando e apoiando os municípios nas ações de monitoramento e vigilância de casos suspeitos.”

Entorno do DF

Em âmbito local, a nova cepa do coronavírus identificada no Reino Unido em 14 de dezembro do ano passado foi encontrada no Entorno do Distrito Federal.

Duas pessoas, sendo uma moradora de Luziânia-GO e um morador de Valparaíso de Goiás-GO, foram diagnosticadas com a variante. Eles são parentes e estão ligados a um surto familiar — eles estiveram reunidos com a família no fim de ano, e havia um morador do Reino Unido presente.