Redução de acidentes com moto puxa queda de mortes no trânsito em SP em abril

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Caiu o número de mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo, de acordo com dados do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, divulgados nesta quarta-feira (28).

De acordo com dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), houve uma queda de 25,6% dos óbitos de motociclistas no mês de abril deste ano na capital paulista, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, foram 43 em 2024 e 32 este ano.

No estado, a queda foi um pouco menor, 16,9%, passando de 236 para 196 no mesmo período.

A diminuição do número de mortes de motocicletas acabou influenciando as estatísticas gerais do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, divulgado nesta quarta-feira (28).

No acumulado de janeiro a abril, também houve queda, com as vítimas de moto passando de 152 no ano passado para 131 neste, uma queda de 13,8%.

No estado, houve um pequeno aumento, de 1,7%, indo de 807 para 821 mortes.

Essa redução puxou a queda no número geral de mortes no trânsito tanto na capital quanto no estado.

Na cidade, foram 98 mortes no mês de abril de 2024 contra 80 em abril de 2025 (18,4% de queda). No estado, a diminuição foi de 9,6%, passando de 531 para 481 no mesmo período.

Outras modalidades que apresentaram redução no número de óbitos no mês de abril em relação ao mesmo mês de 2024 foram pedestres e carros. Na primeira, a capital registrou queda de 5,7%, passando de 35 para 33 mortes no mês. No estado, foram 11,8% (de 127 para 112).

Na segunda modalidade, o recuo foi de 21,4% na capital, indo de 14 para 11, e 2,8% no estado (de 105 para 102).

De acordo com a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a melhora nas estatísticas é resultado direto do aumentado da fiscalização no âmbito da Lei Seca.

“O número de veículos fiscalizados praticamente triplicou: foi de 142,3 mil para 402,2 mil, entre 2022 e 2024. Com isso, também houve um aumento no número de multas por dirigir alcoolizado: pulou de 6.900 para 12,7 mil, aumento de 83,8%”, disse o governo.

A gestão também cita que pedestres e motociclistas, justamente os dados com maior queda no Infosiga, são os principais alvos das campanhas de conscientização no trânsito do estado.

“Protagonistas de campanhas próprias – “Sinal de Respeito”, lançada em julho passado para defender a faixa de pedestres, e “Faz seu corre sem correr”, que a partir de dezembro passou a falar diretamente com quem pilota motos -, pedestres e motociclistas têm sido alvo de atenção constante do Detran-SP”, diz o governo, lembrando que neste também é realizada realizada a campanha do Maio Amarelo, movimento internacional pela segurança viária.