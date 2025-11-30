Menu
Brasil
Redação do Enem na Grande Belém tem tema sobre trabalhadores do campo

Em razão da COP30, 95.784 candidatos das três cidades paraenses participam do primeiro dia do exame nacional

Redação Jornal de Brasília

30/11/2025 15h14

enem

Foto:Paulo Pinto/Agência Brasil

LUCAS LEITE
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A redação do Enem 2025 aplicada neste domingo (30) aos candidatos das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, tem como tema “a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”.

Além da produção textual, o primeiro dia de provas também aborda questões das áreas de linguagens e ciências humanas.

Leia também

Em razão da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que ocorreu de 10 a 21 de novembro no estado, 95.784 candidatos das três cidades paraenses participam do primeiro dia do exame nacional.

No dia 9 de novembro, durante o primeiro dia de provas do Enem 2025 em todo o Brasil, o tema da redação foi “perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A proposta levou os candidatos a refletirem sobre como o país encara esse processo social e demográfico e a importância de repensar políticas públicas voltadas ao cuidado da população idosa.

Nos últimos anos, o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo exame, tem optado por temas de redação que abordam a visibilidade de grupos sociais.

Em 2023, a proposta foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, enquanto em 2024 o tema foi sobre “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A produção da redação exige que os candidatos desenvolvam um texto dissertativo-argumentativo. O objetivo é defender um ponto de vista sobre o tema proposto, utilizando argumentos consistentes e apresentando uma proposta de intervenção que esteja de acordo com os direitos humanos.

A correção da redação é estruturada em torno de cinco competências, que avaliam aspectos específicos.

Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

Essa são as competência analisadas:

  • Competência 1: Domínio da norma culta escrita
  • Competência 2: Compreensão e desenvolvimento do tema
  • Competência 3: Organização e defesa de argumentos
  • Competência 4: Coesão e coerência na argumentação
  • Competência 5: Proposta respeitando direitos humanos

