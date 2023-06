Receita paga hoje 2º lote de restituição

Quem ainda não foi contemplado neste lote, terá que esperar, pelo menos, até o dia 31 de julho, data da restituição do 3º lote

Cerca de 5,1 milhões de contribuintes recebem hoje valores referentes ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2023. Ao todo, serão pagos R$ 7,5 bilhões aos contribuintes contemplados.

A consulta dos contribuintes contemplados está disponível no site da Receita desde o último dia 23, onde é possível ver também se há alguma pendência na declaração. Quem ainda não foi contemplado neste lote, terá que esperar, pelo menos, até o dia 31 de julho, data da restituição do 3º lote.

Quem for receber a partir deste mês, terá o valor da restituição acrescido de juros baseados na Selic. No caso do 2º lote, a correção é de 1%.

Datas de restituição: