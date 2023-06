Receita Federal alerta para novo golpe por e-mail dizendo que há erro na declaração de IR 2023

Especialista em segurança pública Leonardo Sant’Anna dá dicas valiosas de como não cair nesses tipos de golpes

A Receita Federal emitiu um alerta urgente para os contribuintes sobre uma nova tática utilizada por criminosos para roubar dados pessoais e financeiros durante o processo de declaração do Imposto de Renda 2023. Os golpistas estão se passando pelos representantes legítimos do órgão, utilizando o endereço de e-mail falso [email protected], a fim de induzir as vítimas a compartilharem informações confidenciais.

Segundo a Receita Federal, os criminosos enviam mensagens de e-mail fraudulentas, alegando a existência de erros nas informações fornecidas na declaração de Imposto de Renda. Eles alertam os contribuintes de que é essencial corrigir essas inconsistências até o prazo final de 31 de maio, para evitar possíveis problemas com a fiscalização e cair na temida “malha fina”.

Para realizar essa suposta correção, os usuários são instruídos a clicar em um link malicioso e fazer o download de um arquivo em PDF, que promete conter informações sobre a retenção das declarações.

No entanto, o especialista em segurança pública, Leonardo Sant’Anna, adverte que o acesso a links suspeitos e a realização de downloads de origem duvidosa representam um grande risco para a exposição de dados pessoais, fiscais e financeiros. Essas práticas podem abrir caminho para programas maliciosos que danificam dispositivos eletrônicos e capturam informações confidenciais.

Para evitar cair nesses golpes, Leonardo Sant’Anna compartilha algumas dicas importantes:

1) Desconfie de e-mails não solicitados: Se receber um e-mail da Receita Federal alegando erros em sua declaração de Imposto de Renda, verifique cuidadosamente o remetente. Certifique-se de que o endereço de e-mail seja legítimo, pois os golpistas frequentemente utilizam variações sutis para enganar as vítimas.

2) Evite clicar em links suspeitos: Não clique em links presentes em e-mails não solicitados ou de fontes desconhecidas. É recomendável que você acesse o site oficial da Receita Federal digitando o endereço diretamente na barra do navegador.

3) Tenha cuidado com anexos de e-mail: Não faça o download de anexos de e-mails suspeitos, principalmente se estiverem relacionados à declaração do Imposto de Renda. Verifique sempre a procedência antes de abrir qualquer arquivo.

4) Mantenha seu antivírus atualizado: Certifique-se de ter um software antivírus atualizado em seu dispositivo para ajudar a identificar e bloquear possíveis ameaças.

5) Esteja atento às práticas oficiais da Receita Federal: Acesse o site oficial da Receita Federal para se informar sobre prazos, orientações e procedimentos relacionados à declaração do Imposto de Renda. Lembre-se de que o órgão nunca solicitará informações pessoais ou financeiras por e-mail.