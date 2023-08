R$ 7 bilhões ‘esquecidos’ estão disponíveis para resgate

Mais de 28,6 milhões de beneficiários têm direito ao resgate de valores entre R$ 0 e R$ 10. Outros 11,3 milhões podem resgatar até R$ 100

De acordo com o Banco Central, cerca de R$ 7 bilhões de ‘dinheiro esquecido’ em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras estão disponíveis para resgate. Até junho, mais de R$ 4 bilhões já tinham sido devolvidos a pessoas físicas e jurídicas.

Na última segunda-feira (7), foram divulgados os dados do Sistema de Valores a Receber (SVR), que mostraram que mais de 28,6 milhões de beneficiários têm direito ao resgate de valores entre R$ 0 e R$ 10. Outras 11,3 milhões de pessoas podem resgatar até R$ 100.

Outros 4,6 milhões de beneficiários esqueceram até R$ 1 mil em bancos e instituições financeiras. Por último, aparecem 802 mil que podem receber mais de R$ 1 mil.

Para saber se você tem dinheiro a receber, basta acessar a página do Banco Central. Por este link, é possível consultar tanto para CPF como para CNPJ.

Se tiver dinheiro para receber, você será direcionado ao Sistema de Valores a Receber (SVR), serviço do Banco Central que possibilita o resgate do dinheiro perdido. Para acessar o sistema é preciso utilizar o login da conta gov.br – que deve estar no nível prata ou ouro.