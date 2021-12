Quase 10 mil doses da vacina Pfizer vencem em São Paulo

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as vacinas eram reservadas para quem não apareceu para tomar a segunda dose

Fábio Pescarini

A Prefeitura de São Paulo recolheu entre 8.000 e 10 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 com vencimento das datas de descongelamento nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as vacinas eram reservadas para quem não apareceu para tomar a segunda dose. Até a semana passada, quase 600 mil pessoas acima de 18 anos não haviam aparecido nos postos para completar o ciclo de vacinação na capital paulista.

De acordo com o secretário Edson Aparecido, a cidade conta com cerca de 817 mil doses da Pfizer em estoque para vacinação de adolescentes, para o reforço (terceira dose) para os adultos e para os faltosos. “A orientação que demos às unidades de saúde era para que mantivessem essas vacinas a uma temperatura de 2ºC a 8ºC e depois recolhemos todas para o depósito central da prefeitura”, afirmou. “Agora aguardamos a orientação da secretaria estadual para o procedimento seguinte.”

Aparecido disse que a prefeitura já pediu a reposição do estoque para o governo João Doria (PSDB). Afirmou também que nenhuma dose vencida foi aplicada. O secretário disse que a prefeitura ofereceu a doação das vacinas para municípios vizinhos, mas ninguém quis. “Essas cidades estão no limite da capacidade de vacinação”, afirmou.

“Nós estamos chegando ao final do processo, com mais de 22 milhões de doses aplicadas, e o que poderia ser consumido já foi”, completou Aparecido, dizendo que a cidade recebe as vacinas enviadas pelo PNI (Plano Nacional de Imunização).

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde não respondeu até a publicação desta reportagem sobre o envio de vacinas para reposição do estoque vencido na capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a gestão Ricardo Nunes (MDB), até o início da tarde de quarta-feira, a capital paulista já havia aplicado cerca de 22,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A pasta diz que 100% do público adulto estimado já tomou as duas doses.

Segundo boletim da Secretaria Municipal da Saúde, 74% dos adolescentes de 12 a 19 anos estão com o ciclo de vacinação com duas doses completo. O documento diz ainda que 20% dos adultos já tomaram o reforço, que pode ser aplicado quatro meses depois da segunda dose. Tanto para os adolescentes quanto para a terceira dose estão sendo usadas vacinas da Pfizer.