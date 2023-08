Qual a diferença entre o Drex e o Pix?

Em parceria com o Tesouro Nacional, será possível também a compra e a venda de títulos públicos com essa nova moeda digital

O novo Real Digital, conhecido como Drex, foi anunciado ontem pelo Banco Central, e a expectativa é de que seja liberado para o público até o final de 2024. A moeda digital poderá ser trocada por papel-moeda e vice-versa, e o acesso a ela será feito por meio de carteiras virtuais em bancos e outras instituições financeiras.

Mas, qual a diferença do Drex para o Pix? Eles são considerados “primos”, mas a principal diferença é que o Pix é uma ferramenta de transição instantânea, enquanto o Drex é a própria moeda. Assim, o Drex poder[a ser utilizado para “fazer um Pix”, realizando pagamentos ou transferências.

Em parceria com o Tesouro Nacional, será possível a compra e a venda de títulos públicos com essa nova moeda digital. O Drex também será usado em serviços como empréstimos, seguros e investimentos.

Porém, ao contrário do Pix, o Real Digital deverá ter um curso de uso. Fabio Araújo, o coordenador do projeto no Banco Central, acredita que os custos das operações financeiras, como são feitas hoje, serão diminuídos.

O Real Digital servirá como uma nova expressão das cédulas físicas, já emitidas pelo BC, e será garantido pelos mesmos fundamentos e pelas mesmas políticas econômicas que determinam o valor e a estabilidade do real convencional. Uma das diretrizes será a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de um sistema se comunicar com outro de forma transparente com os meios de pagamento hoje disponíveis à população.

Além de transferências, o Real Digital poderá ser usado para fazer pagamentos em lojas por meio do seu prestador de serviço de pagamentos — banco, instituição de pagamento ou outra instituição que venha a ser autorizada pelo BC para tal.

Além disso, o usuário também poderá transferir reais digitais para outras pessoas, transformá-los em depósito bancário convencional e sacá-los em formato físico, além de pagar contas, boletos e impostos.