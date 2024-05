Quadro do cavalo Caramelo é vendido por R$ 130 mil para ajudar vítimas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma pintura que retrata o cavalo Caramelo, resgatado de cima de um telhado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, foi leiloada por R$ 130 mil para ajudar as vítimas das inundações no estado.



Peça foi vendida no leilão Levanta Rio Grande, organizado pelo Martelo Solidário. A obra do artista argentino José Acuña tem 56 centímetros de largura por 47 centímetros de altura, e foi leiloada junto a uma poesia do cantor e pecuarista Gujo Teixeira.



Obra retrata cena que viralizou nas redes sociais. A pintura mostra o Caramelo em cima do telhado de uma casa ilhada em Canoas. A cena gerou comoção nacional e o animal foi resgatado por militares do

Corpo de Bombeiros de São Paulo. Em seguida, o equino foi levado para um hospital veterinário para receber tratamento o bicho estava fraco e desidratado.



Além da pintura do Caramelo, o leilão solidário também teve outros itens em seu catálogo. O surfista Gabriel Medina doou uma prancha e uma camiseta autografada, o ex-bbb Matteus Alegrete, que é natural do estado, doou sua boina que ficou famosa no reality e, entre outros, também foi leiloada uma camiseta do Santos, autografada pelo rei Pelé.



Dinheiro arrecadado será doado integralmente às vítimas das enchentes. Devido o sucesso do leilão, os organizadores planejam uma segunda edição do Martelo Solidário, ainda sem data para acontecer.



ESTADO TEM 148 MORTES CONFIRMADAS



Além dos óbitos, há 124 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil na noite da segunda.



Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.545 desalojados e 76.884 pessoas em abrigos.