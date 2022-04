Quadrilha invade supermercado para furtar joalheria em Guarujá

A ação, que teve início pouco antes das 4h da manhã, foi registrada pelo circuito de monitoramento do supermercado Carrefour

Uma quadrilha invadiu um supermercado em Guarujá (SP), na Baixada Santista, e furtou uma joalheria, durante a madrugada desta quarta-feira (13).

A ação, que teve início pouco antes das 4h da manhã, foi registrada pelo circuito de monitoramento do supermercado Carrefour.

De acordo com a Polícia Civil, vários indivíduos entraram no estabelecimento, localizado na avenida Dom Pedro I, no bairro Jardim Delmar, com a intenção de furtar algumas lojas no interior do imóvel, citando a joalheria e um banco.

A rede Carrefour confirmou o ocorrido e declarou que as autoridades estão investigando.

Imagens gravadas por câmeras instaladas no local registraram o momento em que diversos veículos chegam ao endereço por volta das 3h50. Pouco tempo depois, eles arrebentam um portão e seguem até a entrada do mercado.

Já nas dependências do mercado, é possível ver seis homens passando por baixo da porta estourada pelo veículo. Eles seguem em direção à joalheria. Uma câmera em outro ponto registrou o momento em que o grupo foge levando uma mochila com os objetos.

Vídeos gravados por moradores registraram intenso barulho de disparos de arma de fogo durante a madrugada. Segundo a Polícia Civil, na fuga, os criminosos e policiais militares trocaram tiros, mas não foi dito se houve feridos ou presos.

Até por volta das 15h desta quarta (13), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) ainda não havia se pronunciado sobre a ocorrência.