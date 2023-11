PUC-SP suspende aulas e atividades presenciais por falta de energia

No comunicado, assinado pela reitoria, a PUC-SP disse que o “retorno ou não, às atividades administrativas presenciais, nos demais períodos”

As atividades acadêmicas regulares e os eventos presenciais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) foram suspensas ontem no câmpus Monte Alegre, em Perdizes, zona oeste da capital paulista, em razão da falta de energia que afeta a instituição. A suspensão deve continuar na manhã de hoje.

Um primeiro comunicado da universidade foi divulgado por meio das redes sociais na noite de segunda-feira. “Dada a falta de energia no câmpus Monte Alegre e a imprevisibilidade de seu restabelecimento, ficam suspensas nesta terça-feira (7/11) as atividades acadêmicas (regulares e eventos) presenciais”, informou.

Por volta das 17h de ontem, a instituição informou que o abastecimento de energia ainda não havia sido restabelecido. “Dada a persistência da falta de energia no câmpus Monte Alegre e a imprevisibilidade de seu restabelecimento, seguirão suspensas nesta quarta-feira (8/11) as atividades acadêmicas”, disse. “Esclarecemos mais uma vez que foram feitas várias tentativas de obter da Enel o restabelecimento da energia ou agendamento do mesmo, sem sucesso.”

Já as atividades administrativas presenciais e que não fossem essenciais, também suspensas ontem, devem permanecer assim na manhã de hoje, e os funcionários que podem desempenhar suas atividades online devem fazê-lo, de acordo com a instituição.

No comunicado, assinado pela reitoria, a PUC-SP disse que o “retorno ou não, às atividades administrativas presenciais, nos demais períodos (a partir das 14 horas)” seria informado na manhã de hoje.

Na tarde de segunda-feira, as atividades já haviam sido suspensas, em decorrência da falta de energia. A concessionária foi acionada logo após a ocorrência, às 14h.

A instituição disse ainda que está autorizada a utilização de tecnologias alternativas para a execução das atividades acadêmicas, nos casos em que os docentes decidirem.

‘Trabalhando 24h’

De acordo com a Enel, a companhia “colocou quase 3 mil profissionais nas ruas que seguem trabalhando 24 horas por dia para acelerar os atendimentos e normalizar o fornecimento”. A previsão era que o serviço fosse totalmente restabelecido até ontem à noite.

