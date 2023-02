PT acusa Bolsonaro de fazer ‘tosquices’

o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução com novas críticas à atual política monetária do Banco Central e ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Na primeira reunião após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução com novas críticas à atual política monetária do Banco Central e ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e até ao ex-titular da Justiça Sérgio Moro, hoje senador.

O texto que passou pelo crivo da cúpula petista horas antes do ato pela passagem dos 43 anos da sigla foi apresentado pela tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), de Lula, e recebeu várias emendas.

O documento diz que cabe ao governo defender a democracia porque Bolsonaro, mesmo “com suas tosquices e ações desumanas”, representa “um pedaço grande” do Brasil. Afirma ainda que os governos do PT enfrentaram “escândalos engendrados” e menciona “um projeto articulado de fora, numa guerra ‘soft’ envolvendo redes sociais, mídias empresariais (…) e parte cooptada do Judiciário, cuja maior expressão foi o juiz Sérgio Moro e sua quadrilha de procuradores”

Estadão Conteúdo