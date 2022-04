Programa de trabalho para refugiados já empregou 790 venezuelanos

O projeto já encaminhou para nove estados brasileiros 1.683 cidadãos venezuelanos que chegaram ao Brasil pela fronteira

Joana Cunha

São Paulo, SP

O programa da organização não-governamental AVSI (Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil) para o acolhimento de refugiados venezuelanos encaminhou, nos últimos quatro anos, 790 pessoas para empregos formais em empresas privadas.

A entidade atua em Pacaraima e Boa Vista, em Roraima, desde 2018, quando o fluxo de imigrantes vindos do país vizinho se intensificou em consequência da crise política e econômica na Venezuela. Depois de um piloto na Bahia, a AVSI criou o projeto “Acolhidos por meio do trabalho”.

“Percebíamos a falta desse passo além do atendimento da emergência humanitária. Hoje o coração do programa é a inserção por meio do trabalho”, diz Thais Braga, gerente da entidade.

A Casa&Vídeo, varejista com forte atuação no Rio, recém-contratou dez venezuelanos para seu centro de distribuição em Queimados, na região metropolitana da capital. Eles têm aulas de português e seus gestores, de espanhol.

“O RH tende a achar que isso [contratar refugiados] é complicado, mas há grupos como a AVSI que ajudam, é algo acessível mesmo nas empresas pequenas”, diz Marcia Lassance, diretora de Gente &Gestão da empresa.