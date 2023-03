Procurador que espancou a chefe é internado após diagnóstico de ‘narcisismo’

O procurador que agrediu a chefe durante um dos expedientes na Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, foi internado novamente

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, 34, que agrediu a chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, durante um dos expedientes na Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, no dia 20 de junho do ano passado, foi internado novamente sem previsão de alta médica. O homem estava preso na Penitenciária de Taiúva (SP), mas depois da internação precisou permanecer no hospital.

Segundo um relatório médico da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP), Demétrius não estava apresentando evolução no quadro clínico após readequação medicamentosa.

“O paciente está apresentando comportamento de personalidade narcisista, combativo, ficando em estado de alerta e nega-se ingerir os medicamentos prescritos pelo psiquiatra, impossibilitando a melhora do quadro clínico”, disse o médico em 24 de fevereiro.

Na mesma data do relatório, foi agendada uma consulta para três dias depois no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário na capital paulista. Após a consulta no ambulatório, Demétrius permaneceu internado por indicação médica.

Na última quarta-feira,1 , o diretor técnico III da Penitenciária de Taiúva encaminhou um ofício ao juiz Raphael Emane Neves da 1ª Vara do Foro de Registro informando que, após avaliação médica no presídio, Demétrius foi encaminhado para consulta com psiquiatra, que o internou sem previsão de alta.

Ainda no dia, Neves encaminhou um despacho às partes envolvidas comunicando que o procurador encontra-se em internação por recomendação médica.