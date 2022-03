Procon-SP notifica Netflix por possível cobrança para compartilhamento de senha da conta

A empresa tem até o dia 22 de março para responder aos questionamentos do Procon

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O Procon-SP notificou a Netflix nesta sexta-feira (18) para que a empresa de streaming preste esclarecimentos sobre o anúncio de que ela estuda cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências.

A empresa anunciou na quinta-feira (18) que fará testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar a taxa extra. Os clientes que terão de pagar uma taxa na assinatura mensal, de US$ 3 no Chile e na Costa Rica e de US$ 2,12 no Peru, para acrescentar até duas contas ao seu perfil.

Segundo o comunicado, a medida é necessária para a empresa continuar a investir em séries e filmes de qualidade. Não foram divulgadas informações sobre a mudança para usuários do Brasil.

O Procon pede que a Netflix esclareça se pretende aplicar essa cobrança adicional no país. Em caso positivo, questiona quando o sistema será implementado e quais os valores que serão cobrados.

Além disso, a entidade quer que a empresa explique quais os critérios utilizados na escolha dos assinantes testados nos outros países, se eles foram informados previamente sobre a novidade e como a Netflix vai comprovar que o acesso está sendo realizado fora da residência do assinante.

A empresa tem até o dia 22 de março para responder aos questionamentos do Procon.