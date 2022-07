Procon-SP mostra aumento de 2% na cesta básica em junho

Dos 39 itens pesquisados, na variação mensal, 28 apresentaram alta, dez diminuíram e um permaneceu estável

Joana Cunha

São Paulo, SP

O levantamento mensal do Procon-SP com o Dieese mostrou um aumento de 2,07% na cesta básica em junho na comparação com o mês anterior, chegando a R$ 1.251,44.

Conforme a pesquisa, que será divulgada nesta quarta (13), todos os grupos pesquisados subiram, com destaque para os produtos de higiene pessoal (5,30%), seguidos por limpeza (2,28%) e alimentação (1,78%).

No ano, o preço da cesta de produtos subiu 15,02%.

Dos 39 itens pesquisados, na variação mensal, 28 apresentaram alta, dez diminuíram e um permaneceu estável.

O levantamento confirma a pressão da margarina (10,95%), produto que mais subiu no mês passado, impulsionada pela demanda mundial pela soja.

Na outra ponta, o preço da batata caiu em junho, com o quilo custando 11,79% menos.