Problema em radar atrasa e cancela dezenas de voos em aeroportos de SP

Um problema em um radar causou transtornos aos passageiros na manhã desta quinta-feira (19) no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, informou que “devido a um problema no radar da Área de Controle Terminal São Paulo do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira (19/05), as operações de pousos e decolagens sofreram atrasos”,. A empresa ainda afirmou que “o sistema já foi restabelecido e as operações estão sendo retomadas.”

Segundo o site da GRU Airport, desde 0h de hoje, 14 voos atrasaram na chegada, um foi cancelado e outros 15 atrasaram na partida. Já a Infraero informou que, em Congonhas, cinco voos foram cancelados, cinco sofreram atrasos na chegada outros cinco na partida.

A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que o problema foi detectado por volta das 8h45 da manhã e provocou a suspensão das decolagens e pousos.”Às 9h45, a operação em Viracopos começou a ser retomada gradualmente e a situação foi normalizada às 10h10. Até as 11h15, o balanço indicava 20 voos atrasados e 11 voos cancelados, sendo três de chegada e oito de partida”, informou a empresa em nota. Nas redes sociais, passageiros reclamaram da situação.

O UOL entrou em contato com a Aeronáutica para obter mais informações sobre o problema e aguarda retorno.