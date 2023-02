Primeira audiência do assassinato do lutador Leandro Lo é remarcada

A audiência estava prevista inicialmente para 3 de fevereiro, mas mudou para 24 de março deste ano, segundo a defesa de Lo

GUSTAVO SETTI

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

A primeira audiência de instrução sobre a morte do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo foi remarcada pela Justiça de São Paulo.

A audiência estava prevista inicialmente para 3 de fevereiro, mas mudou para 24 de março deste ano, segundo a defesa de Lo.

A defesa do policial militar Henrique Velozo, que matou Lo com um tiro na cabeça no ano passado, alegou que já tinha outro julgamento em Curitiba, ainda segundo a defesa do lutador.

O juiz ouvirá testemunhas da acusação e da defesa na audiência de instrução, realizada no Fórum Criminal da Barra Funda.

RELEMBRE O CASO

O crime ocorreu durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, após uma confusão entre o lutador e o PM.

Velozo está preso no presídio Romão Gomes, na capital paulista.

O PM virou réu por homicídio triplamente qualificado.

A defesa de Velozo, que preferiu ficar em silêncio em seu depoimento à polícia, disse que o PM agiu em legítima defesa ao ser cercado por Leandro Lo e seus amigos.