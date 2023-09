Primavera será de muito calor por todo Brasil

E de acordo com os especialistas, esse fenômeno vai persistir também durante o verão, com oceanos ainda mais quentes que o normal

Nas últimas semanas, ainda no inverno, as temperaturas quebraram recorde por todo o país. A estação mudou no sábado (23), a primavera chegou, mas o calor deve se manter, especialmente pela influência do fenômeno El Niño, que diminui a frequência das pancadas de chuva, ajudando a manter o ar mais quente.

E de acordo com os especialistas, esse fenômeno vai persistir também durante o verão, com oceanos ainda mais quentes que o normal.

A onda de calor é resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma grande área e por vários dias. Essa alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens, e, consequentemente, a ocorrência de chuvas.

O mês de outubro já é naturalmente mais quente do que setembro em grande parte do país, então a expectativa é de que as temperaturas sigam bem altas.