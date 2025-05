PRF realiza a maior apreensão de maconha do ano no país em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quarta-feira (28), a maior apreensão de maconha de 2025 no Brasil. A carga, que totaliza 27,2 toneladas da droga, foi encontrada em uma carreta abordada na BR-163, no município de Caarapó, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a corporação, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência, que levou os agentes até o caminhão suspeito. O motorista, de 29 anos, alegou transportar milho de Maracaju (MS) para o interior de Santa Catarina. No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha escondidos sob a carga de grãos.

Ainda durante a abordagem, o caminhoneiro confessou que pegou a droga no Paraguai e que faria a entrega em Naviraí (MS). Ele foi preso em flagrante.

Estado segue como rota do tráfico



Com esta apreensão, o Mato Grosso do Sul ultrapassa a marca de 110 toneladas de maconha apreendidas apenas em 2025, reforçando o estado como uma das principais rotas do tráfico de drogas no país. A expectativa é que os números deste ano superem os de 2024, quando mais de 250 toneladas da droga foram interceptadas pela PRF nas rodovias que cortam o estado.

No cenário nacional, a PRF também já atingiu em 2024 o maior volume de apreensões de drogas da sua história, somando 808 toneladas de entorpecentes retirados de circulação. O número reflete o investimento em tecnologia, capacitação dos policiais e atuação integrada com órgãos de inteligência e outras forças de segurança.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados (MS), onde o motorista e a droga ficaram à disposição da Justiça.