PRF flagrou 748 infrações neste final de semana

Além desse, mais 34 motoristas foram autuados por dirigirem sob influência de álcool ou por se recusarem a realizar o teste do bafômetro

Em comemoração a Semana Nacional de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as operações nas rodovias que cortam o Distrito Federal. Apenas no último final de semana, as equipes flagraram 748 infrações. A medida tem como objetivo combater essas ações que são as maiores causas de acidentes graves.

Foram cinco motoristas dirigindo embriagados, sendo que, o caso que mais chamou atenção foi de um homem flagrado na BR 070, com o carro batido na frente e atrás. Ele teria se envolvido em um acidente em Águas Lindas de Goiás, mas continuou dirigindo. Ele aceitou fazer o teste do etilômetro, que acusou o valor de 1,43mg de álcool por litro de ar alveolar, quase cinco vezes o índice que configura crime de trânsito. Ele não se lembrava sequer de como foi o acidente em que havia recém se envolvido. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Além desse, mais 34 motoristas foram autuados por dirigirem sob influência de álcool ou por se recusarem a realizar o teste do bafômetro. Outros 47 motoristas foram autuados por transportarem crianças sem cadeirinhas e 67 por estarem falta de cinto de segurança.

Sendo responsável por cerca de 30% dos acidentes com óbitos, 126 casos de ultrapassagem foram flagrados pelas equipes. Neste final de semana, a fiscalização foi intensificada para combater essa infração em especial na BR 020, campeã neste tipo de acidente. Foram flagrados 126 condutores cometendo ultrapassagens irregulares.

Após fiscalizar mais de mil veículos e mais de 1500 pessoas, foram flagradas 748 infrações de trânsito, mostrando que a consciência individual de responsabilidade no trânsito ainda está longe de ser alcançada.