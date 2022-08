PRF distribui cartilha religiosa para ‘uso coletivo’ por policiais

Conforme mostrou o Estadão, durante o governo Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal ampliou seu escopo de trabalho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) distribuiu às suas sedes regionais uma cartilha religiosa e sugeriu que a publicação seja lida, de forma coletiva, no ambiente de trabalho. Os exemplares “possuem mensagens diárias devocionais” e foram doados à corporação pelo Ministério da Justiça.

O caso foi revelado nesta sexta-feira, 26, pela apresentadora Camila Bomfim, na Globonews. Em uma das páginas, a cartilha mostra ao leitor “como usar e obter o melhor resultado do devocional Pão Diário – Segurança Pública”.

“Leia os versículos da Bíblia. Inicie seu momento com Deus lendo a passagem da Bíblia impressa. A palavra de Deus é a parte mais importante da sua leitura diária”, diz trecho.

O livro também sugere que o leitor “dedique um momento à oração” “Após ler o artigo e as seções distintas, converse com Deus sobre o que você acabou de aprender e vivenciar. Compartilhe sua reação com o senhor.”

Segundo o ofício enviado pela sede da PRF, em Brasília, para suas superintendências, os livros são “ferramenta importante do Projeto Estratégico Capelania”. O documento registra que os exemplares foram obtidos pela Justiça por meio de um Acordo de Cooperação entre a pasta e a organização religiosa Ministérios Pão Diário, que tem sede em Curitiba.

“A finalidade do livro é estimular a espiritualidade, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida do servidor PRF, melhorando o seu desempenho nas atividades diárias”, informa o ofício.

“Em razão da quantidade limitada de livros, dividimos os mesmos segundo o número de áreas subordinadas a cada Superintendência (setores, núcleos, UOPs, delegacias…). Assim, sugerimos o uso coletivo do livro, no próprio ambiente de trabalho. Sugerimos também que a área de atenção à saúde integral do servidor fique responsável pela recepção e distribuição dos livros.”

Em abril, o Ministério da Justiça registrou um encontro de integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) com representantes do Pão Diário “para falar sobre o Projeto Estratégico Capelania Policial”. Segundo a Polícia, a Capelania é “um sistema de apoio e assistência espiritual, que estimula a espiritualidade e a fé, em defesa da vida, entre os integrantes da PRF”.

A PRF é considerada como parte da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem acenado à classe com frequência durante seu governo. Em maio, o presidente editou dois decretos autorizando a nomeação de 625 novos policiais rodoviários federais e a mesma quantidade de policiais federais.

Conforme mostrou o Estadão, durante o governo Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal ampliou seu escopo de trabalho e tem atuado mais em operações de polícias locais. A mudança foi impulsionada após portarias na gestão do presidente.

Em nota, a PRF informou que recebeu 2 mil exemplares do livro no âmbito de um “Projeto Estratégico” da corporação para assistência espiritual. Segundo a Polícia, “nenhuma matriz religiosa está excluída da Capelania PRF”.

