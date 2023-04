Previsão indica fortes chuvas em SP e alerta para o litoral sul neste sábado

A previsão do tempo para o fim de semana do feriado de Páscoa continua a indicar a possibilidade de pancadas de chuva no estado de São Paulo

São Paulo, SP

A previsão do tempo para o fim de semana do feriado de Páscoa continua a indicar a possibilidade de pancadas de chuva no estado de São Paulo, com o acumulado de nuvens e possibilidade de trovoadas isoladas até às 10h da manhã de sábado (8).



De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região litorânea segue com um alerta vermelho para fortes chuvas, com a possibilidade de precipitação acima de 100 mm em 24h.



O restante do estado também deve ter pancadas de chuvas com muitas nuvens e trovoadas isoladas.



As pancadas de chuva ocorrem pela chegada de uma frente fria que veio da região oceânica próxima ao litoral do Paraná e se espalhou pelo litoral paulista, e agora segue em direção ao estado do Rio de Janeiro.



“Esta frente fria, que se forma no oceano, vem canalizando muita umidade, por isso, ao chegar em boa parte do litoral sudeste, provoca chuvas intensas”, afirma Kleber Souza, meteorologista do instituto.



Na capital, a previsão é de muitas nuvens e chuvas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura deve registrar mínima de 18°C e máxima de 24°C.

No domingo (9), a região metropolitana continua a apresentar previsão de muitas nuvens, chuvas fracas e chuviscos, em função dos ventos úmidos que sopram do oceano, com temperatura mínima de 17°C e máxima de 24°C.

No Rio de Janeiro, o Centro de Operações Rio informou que no sábado (8) áreas de instabilidade podem ocasionar pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento, com ventos também moderados, ocasionalmente fortes durante as pancadas. Ainda de acordo com o órgão, a temperatura mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 27ºC.

Os ventos fortes devem cessar no domingo (9), quando as áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano manterão o tempo instável com chuva moderada e contínua ao longo do dia.



Entre sábado (8) e domingo (9), aumentam as chances de grandes acumulados de chuva, podendo ultrapassar 100 mm, indo do litoral norte de São Paulo ao leste do Rio de Janeiro. Chuvas ocasionais de intensidades variadas atingem o restante da região costeira paulista.



Na quarta-feira (5), a Defesa Civil estadual já tinha alertado para a possibilidade de um feriado com chuvas intensas na faixa leste do estado.

Segundo o órgão, “há condições de chuvas fortes e contínuas, acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, com risco para transtornos como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. Portanto, se ressalta a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis”.



Além da Baixada Santista e do litoral Norte, o órgão avisou que devem estar entre as áreas mais atingidas Itapeva, os vales do Paraíba e do Ribeira, e Serra da Mantiqueira, onde é esperado maior volume de precipitação. Na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada.



“Recomendamos atenção redobrada para os turistas que descerão neste feriado de Páscoa para o litoral paulista. Devido aos últimos acontecimentos no fim de semana de Carnaval, no litoral norte, ressaltamos que alguns trechos que margeiam as rodovias da região ainda apresentam sinais de instabilidade devido aos grandes acumulados de chuva”, informou a Defesa Civil, em nota.



“Já para os moradores das cidades com destaque de chuvas fortes e contínuas, recomendamos que fiquem atentos a qualquer sinal de perigo. Às pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199”, continuou o alerta.

No litoral, o clima será semelhante. No sábado, a faixa será entre 18°C e 24°C e, no domingo, de 17°C a 25°C.



Março tem chuvas acima da média De acordo com dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo), o mês de março acumulou 193,9 mm de precipitação, 9,2% acima dos 177,6 mm esperados para o mês.



Foram 22 dias com chuva, sendo o que registrou o maior índice pluviométrico o dia 10, com 40,4 mm.

A zona sul da capital foi a que apresentou o maior volume de chuvas no mês:

Zona sul: 216,8 mm Zona leste: 202,9 mm Centro: 176,5 mm Zona oeste: 174,9 mm Zona norte: 162,9 mm “A primeira quinzena foi marcada por intensos temporais que ajudaram a acumular um grande volume de chuva. E a segunda metade do mês teve precipitação mais isolada”, afirma o meteorologista do CGE Michael Pantera.

Segundo o CGE, para abril são esperados 63,1 mm de chuva e temperaturas mínima média de 17,2°C e máxima média de 26,3°C. O abril mais chuvoso foi o de 2012 com 145,3 mm. Já os anos com a menor mínima média foram 2004 e 2020 com 15,5°C de média. O ano com a maior máxima média foi 2016 com 29,7°C.



“Os modelos numéricos indicam chuvas muito próximas da média histórica. Lembrando que a partir de abril os volumes de precipitação mensal apresentam significado declínio em relação aos meses anteriores”, diz Pantera.