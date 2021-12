Presidente da Caixa manda funcionários fazerem flexões durante evento

Em vídeo, é possível ver diversos profissionais realizando o exercício sob contagem regressiva feito por Guimarães

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante evento de fim de ano do banco, mandou que os funcionários presentes fizessem flexões.

Em vídeo, é possível ver diversos profissionais realizando o exercício sob contagem regressiva feito por Guimarães. As imagens geraram revolta por parte do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros. Em nota, a instituição considerou a situação “um verdadeiro cúmulo do absurdo”.

“É uma vergonha o que este Pedro Guimarães está fazendo com a imagem da Caixa. Ele está expondo os bancários ao ridículo, obrigando os empregados a uma cena humilhante para atender a seus projetos pessoais e políticos”, criticou o diretor do sindicato do Rio de Janeiro, Paulo Matileti.

O sindicato ainda afirmou que o banco tem adotado medidas de “cunho político eleitoral”, já que, segundo a instituição, os bancários do RJ estão proibidos de irem trabalhar com roupas vermelhas. O motivo para isso seria que Guimarães ”está de olho nas eleições de 2022”.

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) afirmou que repudia a ação proposta pelo presidente e pediu explicações à diretoria.

O evento onde ocorreu o acontecimento é um tipo de confraternização, onde vps, diretores e alguns empregados selecionados sob o critério da meritocracia são convidados. Ele tem duração de dois dias e está acontecendo na cidade de Atibaia, em São Paulo.