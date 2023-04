Presença da Força Nacional no RN é prorrogada

A presença da Forca Nacional no estado foi solicitada pelo governo local no mês passado, diante dos ataques contra ônibus e prédios públicos

O emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na região do Rio Grande do Norte foi prorrogada por mais 30 dias, até 13 de maio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DODU) nesta sexta-feira (14).

A presença da Forca Nacional no estado foi solicitada pelo governo local no mês passado, diante dos ataques contra ônibus e prédios públicos e privados promovidos por uma facção criminosa, em várias cidades.

De acordo com o documento assinado pelo ministro Flávio Dino, os militares vão atuar em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública do estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e preservação do patrimônio, em caráter episódico e planejado. A FNSP ficará sediada na cidade de Natal.

O número de policiais militares a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em março, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deslocou mais de 800 militares para o estado.

