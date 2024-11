Prêmio do CNPq voltado para mulheres na ciência entregará até R$ 50 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Estão abertas até as 18h do dia 6 de janeiro de 2025 as inscrições para a primeira edição do prêmio Mulheres e Ciência, do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Para participar, é necessário acessar a plataforma Carlos Chagas.

Ao todo, são nove premiações, em três grandes áreas de conhecimento: ciências da vida; ciências exatas, da terra e engenharias; e ciências humanas e sociais, letras e artes.

As premiações estão divididas em três categorias:

– estímulo, no valor de R$ 20 mil voltado para pesquisadoras de até 45 anos (completos até 31 de dezembro de 2024);

– trajetória, no valor de R$ 40 mil, para pesquisadoras com 46 anos ou mais;

– e mérito institucional, que vai destinar até R$ 50 mil para instituições de educação superior ou institutos de pesquisa pelo desenvolvimento de ações estratégicas desenvolvidas para a indução de políticas de igualdade de gênero.

O valor total destinado para o edital é de R$ 500 mil.

Para Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, embora as mulheres sejam hoje maioria de bolsistas de pós-graduação no país, ainda recebem menos bolsas de produtividade, que são concedidas a pesquisadores no topo de carreira -em uma proporção de 36% há 20 anos, conforme mostrou reportagem da Folha no começo do ano.

Segundo Ricardo Galvão, presidente do CNPq, a premiação vai promover a justiça e equidade de gênero e também significa “furar os telhados de vidro que impedem as mulheres de exercer a qualidade de seu trabalho em posições de destaque”.

O edital completo pode ser encontrado no site do CNPq.