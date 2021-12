Prefeitura do Rio amplia ‘passaporte da vacina’

A partir de agora, aumentou a lista de estabelecimentos em que é exigida a comprovação da imunização contra a Covid-19

Nesta quinta-feira (2), a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de um decreto, ampliou a cobrança do passaporte vacinal. A partir de agora, aumentou a lista de estabelecimentos em que é exigida a comprovação da imunização contra a Covid-19.

Confira a lista ao final da matéria.

De acordo com o decreto, restaurantes, bares e lanchonetes deverão exigir o comprovante de vacinação caso o cliente queira acessar ambientes internos ou que possuem qualquer cobertura.

A regra também valerá para hospedagens e plataformas de locação de imóveis por temporada. A lista também engloba salões de beleza e estética.

O comprovante de vacinação é exigido para todos os maiores de 12 anos. Para aqueles com 18 anos ou mais já é obrigatório ter completado o esquema vacinal com as duas doses.

Saiba onde o passaporte da vacina será exigido.

Estabelecimentos de hospedagem e acomodação de qualquer espécie, as locações de imóveis por temporada e os serviços contratados por aplicativo;

Bares, lanchonetes, restaurantes, refeitórios e serviços de alimentação, para a acomodação de clientes sentados nas áreas internas ou protegidas por cobertura de qualquer natureza;

Serviços de embelezamento, estética e congêneres;

Shopping centers e centros comerciais;

Serviços de transporte de passageiros por taxímetro ou aplicativo

Academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico, clubes sociais e vilas olímpicas;

Estádios e ginásios esportivos;

Cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;

Atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculos, festas e eventos em geral que dependam de autorização transitória;

Locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;

Conferências, convenções e feiras comerciais;