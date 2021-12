Prefeitura de SP confirma transmissão comunitária da variante Ômicron na capital

De acordo com a SMS, todos os pacientes identificados com a variante Ômicron no município estão com sintomas leves

A Prefeitura de São Paulo identificou três novos casos de infecção do coronavírus pela Ômicron nesta sexta-feira, 17, e agora passa a considerar que há transmissão comunitária da variante na capital. Ao todo, já são 13 diagnósticos positivos para a cepa no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a variante foi encontrada em duas mulheres, de 22 e 65 anos, e em um homem, de 30. Nenhum deles relatou viagem recente para fora do País ou contato com algum viajante que tenha chegado do exterior. Os casos também não teriam relação com o paciente de 67 anos, diagnosticado com a Ômicron há exata uma semana.

Ainda na quarta-feira, a SMS negou que houvesse transmissão comunitária da Ômicron na capital, já que os 10 casos identificados até então estavam relacionados a esse paciente de 67 anos, o que foi classificado como um cluster localizado”.

Um dia depois e antes dos três casos anunciados nesta sexta, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) já havia declarado durante evento público que havia “transmissão comunitária” da Ômicron na capital. Questionadas, tanto a SMS quanto a Prefeitura não comentaram a declaração.

De acordo com a SMS, todos os pacientes identificados com a variante Ômicron no município estão com sintomas leves.