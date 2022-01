Prefeito do Rio de Janeiro decreta luto de 3 dias pela morte de Elza Soares

Em publicação no Twitter, Eduardo Paes informou que o decreto do luto será publicado na edição desta sexta (21) no Diário Oficial do Estado

São Paulo, SP

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se manifestou lamentou a morte da cantora Elza Soares -que morreu, nesta quinta-feira (20), de forma natural, em casa. Ele decretou luto de três dias em homenagem à artista.

Em publicação no Twitter, Eduardo Paes informou que o decreto do luto será publicado na edição desta sexta (21) no Diário Oficial do Estado.

“Decreto luto oficial de 3 dias no Rio pela perda dessa grande carioca! Mulher! Guerreira! Elza Vive!”, escreveu o prefeito do Rio de Janeiro.

A cantora Elza Soares é velada nesta sexta no Theatro Municipal do Rio, no centro da cidade. O enterro será realizado no cemitério Jardim da Saudade, no Jardim Sulacap.

O velório da cantora será fechado para familiares e amigos das 8h às 10h. Já das 10h às 14h a cerimônia será aberta ao público.

O translado para o cemitério Jardim da Saudade será feito pelo carro do Corpo de Bombeiros com trajeto passando pela Avenida Atlântica. O velório no cemitério, assim como o enterro, serão restritos aos familiares e amigos.