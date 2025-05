Prefeito de Florianópolis passa por cirurgia após colecistite aguda

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), foi internado no Hospital Baía Sul nesta terça-feira, 27, após uma crise de colecistite aguda, uma inflamação na vesícula biliar. Topázio passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo um boletim médico divulgado pela prefeitura da capital catarinense, o procedimento médico ocorreu sem intercorrências e o quadro de Topázio é estável, com previsão de alta para as próximas 24 horas.

A vesícula biliar é um órgão responsável pelo armazenamento da bile, um líquido produzido pelo fígado que auxilia na digestão de gorduras. A colecistite é uma inflamação na vesícula.

A inflamação que acometeu Topázio foi causada pela formação de um resíduo sólido no órgão, chamada de cálculo biliar, e por um líquido espesso denominado lama biliar. Essas formações causaram dores abdominais no prefeito durante a terça.

Topázio foi vice-prefeito entre 2021 e 2022, durante a gestão de Gean Loureiro (então no MDB, hoje no União Brasil). Ele assumiu o Executivo da capital catarinense em março de 2022, quando Loureiro renunciou ao cargo para se candidatar ao governo do Estado. Desde então, Topázio ganhou projeção com vídeos curtos para as redes sociais e, em 2024, reelegeu-se em primeiro turno, com 58% dos votos válidos.

Estadão Conteúdo