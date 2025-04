Prédio do MEC tem princípio de incêndio e anexo é esvaziado

JOÃO GABRIEL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Um princípio de incêndio, na tarde desta segunda-feira (7), forçou a evacuação de um prédio do Ministério da Educação, o MEC, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.



O caso aconteceu por volta das 17h, segundo a pasta, em um edifício anexo, e o fogo foi controlado por brigadistas.



“O edifício foi evacuado em função da fumaça e não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local para identificar as causas. O incêndio teria começado na central de ar-condicionado do edifício anexo do MEC”, afirmou a pasta, em nota.



A reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mas não teve resposta até a publicação deste texto.