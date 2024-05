Porto Alegre: sem aula, escolas vão acolher vítimas da chuva, diz prefeito

HERCULANO BARRETO FILHO

O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou hoje à tarde a suspensão das aulas de escolas municipais e particulares de Porto Alegre.

Colégios públicos serão usados para acolher as vítimas da chuva. Segundo o prefeito, a suspensão das atividades escolares também visa minimizar os efeitos no trânsito após as enchentes.

“Eu me coloco ao lado do cidadão nesse momento difícil. Eu compreendo a irritação e a dor. Mas é momento que precisamos nos unir”, disse, em voletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (23).

Prefeito descartou a possibilidade de fechamento dos abrigos e disse que chuva já era monitorada.

“Aquilo que era problema das áreas alagadas estendeu-se para toda a cidade”.

Nível do Guaíba registrava 3,91 metros no Cais Mauá às 14 horas de hoje. Especialistas projetam que o volume de água deva ficar acima da cota de inundação até o início de junho. Segundo dados da Defesa Civil, 163 pessoas morreram no Rio Grande do Sul devido às enchentes.