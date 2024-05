Porto Alegre registra 10ºC, menor temperatura do ano, em meio a onda de frio no RS

JOÃO PEDRO CAPOBIANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que alguns municípios do Rio Grande do Sul registraram, nesta terça-feira (14), as temperaturas mais baixas do ano. A capital gaúcha chegou a atingir 10ºC, mínima em 2024, e a temperatura não deve passar dos 16ºC durante o dia.



O estado, que sofre com enchentes que já mataram mais de 140 pessoas, teve temperaturas ainda menores. Em Quaraí, a mínima foi de 2,1°C, e em Bom Jardim da Serra, 3ºC. Os municípios de Bagé, Canguçu, Dom Pedrito e Caçapava do Sul também ficaram abaixo dos 4ºC .



O frio intenso chega ao estado que tem mais de 267 mil lares sem energia e quase 160 mil sem abastecimento de água, e as baixas temperaturas agravam a situação de milhares de pessoas que estão alocadas em abrigos provisórios. Segundo a Defesa Civil, mais de 500 mil pessoas estão desalojadas e quase 80 mil estão em abrigos públicos.



Especialistas apontam que a alterações térmicas, como quedas bruscas de temperatura, podem afetar o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade do organismo a condições infecciosas. A concentração de um grande número de pessoas em locais fechados também pode contribuir para a propagação de bactérias.



Junto ao Inmet, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgaram, na semana passada, a chegada de uma frente fria intensa na região. As previsões dão conta de que as temperaturas podem chegar a 0ºC durante a semana nas regiões da campanha e da serra gaúcha, com possibilidade de geada.



O Inmet divulgou, para hoje (14), alerta de risco potencial associado aos ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A região sob risco inclui a região metropolitana de Porto Alegre e toda a lagoa dos Patos. O alerta de risco associado às baixas temperaturas inclui, também, o estado de Santa Catarina e partes do Paraná e do Mato Grosso do Sul.



O Instituto prevê que Porto Alegre registre temperaturas ainda mais baixas amanhã, com 7ºC de mínima e 15ºC de máxima.