Porta-voz diz que PMs prestaram continência como agradecimento em SP

Desde a noite do último domingo (30), quando o resultado das urnas deu a vitória a Lula, apoiadores de Bolsonaro estão bloqueando estradas por todo o país

O porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, capitão Felipe Neves, disse que os policiais rodoviários estaduais que aparecem prestando continência durante bloqueio em Franca (SP) fizeram o sinal como “agradecimento”. Nesta quarta-feira (2), a PM disse que a corregedoria iria investigar o vídeo que circula nas redes sociais.

“A continência foi prestada em um contexto que a corregedoria da Polícia Militar está apurando. As informações que nos chegaram originalmente, é claro que elas estão sendo levadas em conta, mas não só elas, é que eles estariam agradecendo aos manifestantes naquele momento, que estavam acatando as orientações de liberarem as vias”, disse o capitão, em entrevista à TV Bandeirantes.

Nas imagens, é possível notar que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) presentes no local gritam em apoio aos policiais militares após a saudação. Centenas de bolsonaristas bloqueiam rodovias pelo país em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde a noite do último domingo (30), quando o resultado das urnas deu a vitória a Lula, apoiadores de Bolsonaro estão bloqueando estradas por todo o país. Segundo o balanço mais recente, divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 14h42, ainda há 150 rodovias federais bloqueadas ou parcialmente interditadas no Brasil. As ocorrências atingem 17 estados.

Multas a bolsonaristas chegam a R$ 18 milhões. A PRF também informou hoje que já foram aplicados R$ 18 milhões em 1.992 multas a motoristas que bloqueiam rodovias pelo país O número é mais que o dobro do valor em multas que o Ministério da Justiça havia divulgado pela manhã, quando R$ 5,5 milhões já haviam sido aplicados.

Os valores das multas dependem do tipo de infração e podem variar de R$ 5 mil a R$ 17 mil, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A PM usou bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e jatos de d’água para dispersar um grupo de manifestantes que bloqueava a rodovia Castello Branco na altura do quilômetro 26, próximo à cidade de Barueri (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação começou no final da manhã desta quarta-feira (2) nos dois sentidos da via, com um batalhão de policiais fazendo um cordão de bloqueio e o uso de caminhões que faziam o lançamento de água nos manifestantes. Algumas pessoas tentaram resistir chutando as bombas de gás e se ajoelhando com os braços para cima.

Em nota enviada à reportagem, a SSP (Secretária de Segurança Pública) afirma que “a Polícia Militar continua trabalhando de forma dinâmica e simultânea nos diversos focos de manifestação com o objetivo de desobstruir a via.” Ainda de acordo com o texto, “as forças policiais do Estado atuam desde o início das manifestações focada primordialmente no estabelecimento do diálogo como modo de promover a desinterdição das vias”.