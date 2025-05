Por que polícia espalhou 500 kg de sal em rodovia de SC durante frente fria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Policiais rodoviários despejaram nesta quinta-feira (29) 500 kg de sal sobre o asfalto de uma rodovia na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, em meio a uma forte frente fria que atinge o estado.



POR QUE ISSO FOI FEITO



A medida preventiva serve para evitar a formação de gelo na pista. A queda de neve e gelo chegou a interditar a SC-390 na manhã desta quinta-feira (29), segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. nesta sexta-feira (30), a temperatura mínima registrada na região foi de 2°C.



Sal abaixa o ponto de congelamento da água, fazendo com que ela precise de temperaturas ainda mais baixas para se manter em estado sólido. “Enquanto a água pura congela a 0°C, a água com sal congela em temperaturas abaixo de zero. Para efeitos de comparação, a água do mar congela a -1,8°C, e uma solução com 10% de sal deve congelar em temperaturas em torno de -6°C”, explicou Fabio Rodrigues, professor doutor do Instituto de Química da USP, ao UOL.



Isso acontece porque o sal muda as interações entre as moléculas de água. “Na substância pura há apenas as interações entre moléculas de água, enquanto na mistura há interação também com os íons do sal, dificultando a formação do cristal de gelo”, diz o especialista.



Criando um “ambiente” em que é mais difícil o gelo se manter, os policiais permitem que o trânsito de carros continue sem tantos riscos. “O gelo formado na pista é extremamente perigoso para carros, pois faz com que eles derrapem, entre outros problemas. A adição de sal faz com que seja mais difícil da água congelar na pista e trazer esses problemas para o fluxo”, afirma Rodrigues.



Por mais que a medida preventiva seja muito eficiente, ela não evita em 100% dos casos que o gelo se acumule. “Obviamente se a temperatura ambiente for muito baixa, a água com sal ainda assim congelará”, concluiu.