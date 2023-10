Policiais federais se mobilizarão por reestruturação salarial

A mobilização contará com a participação de todas as entidades representativas dos policiais e servidores administrativos da PF

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) convocou todos os agentes para uma mobilização pela reestruturação salarial da categoria. O Dia D, primeiro ato da ação, ocorrerá nesta quinta-feira (26), em todas as unidades da corporação do país.

A mobilização contará com a participação de todas as entidades representativas dos policiais e servidores administrativos da PF.

“Estamos nos mobilizando por uma proposta de reestruturação salarial de toda a Polícia Federal. A proposta apresentada foi pactuada entre as entidades representativas dos policiais e servidores administrativos da Polícia Federal com a Direção-Geral da Polícia Federal no início do ano. A PF encaminhou a proposta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a chancelou ao enviá-la para o Ministério da Gestão e da Inovação nos Serviços Públicos. Nós, da Fenapef, estamos defendendo uma proposta que é do governo. É hora do governo nos apresentar a solução orçamentária para uma política que é deles”, afirma o presidente das Fenapef, Marcus Firme.

Segundo a Fenapef, apenas nos últimos cinco anos, a defasagem salarial atingiu, em média, 51% da remuneração dos policiais federais, desconsiderando a última recomposição salarial oferecida neste ano de 9%.

Ainda de acordo com a federação, a recomposição concedida pelo atual governo recuperou praticamente apenas o aumento da alíquota previdenciária em 5%, ocorrido em razão da reforma da previdência de 2019 (EC nº 103). “A reforma da previdência foi nefasta e gerou uma redução salarial para todos os policiais federais e servidores administrativos”, continua Firme.

Outro fator determinante às mobilizações diz respeito à injustiça dessa perda salarial frente ao aumento da demanda de atividades da Polícia Federal. Cabe ressaltar que, em julho deste ano, o governo federal anunciou o Programa de Ação na Segurança (PAS), que inclui um decreto de regulamentação de armas de fogo e ficou definida a transferência da competência sobre o registro e a fiscalização de entidades de tiro desportivo, de empresas de serviço de instrução de tiro e de estabelecimentos de comércio de armas, munições e acessórios de armas, do Exército para a Polícia Federal (PF).

Ao tratar das mobilizações, o presidente da Fenapef lembra do retorno social gerado pela atuação dos policiais federais para a sociedade e como isso se reverte em ganhos para o governo federal.

“É importante destacar que os serviços prestados pela Polícia Federal trazem grandes benefícios à população, como a preservação da paz social. Além disso, essa atuação gera um retorno anual de R$ 43 bilhões, em média, originados de apreensões, restituições e de prejuízos evitados. Considerando que o orçamento anual da PF, gira em torno de R$ 8 bilhões, podemos dizer que a cada real gasto com a Polícia Federal tem-se o retorno de R$ 5,3 reais fruto do trabalho dos policiais federais. Investir nos servidores da Polícia Federal é valorizar o maior patrimônio da instituição”.

A escolha pelas manifestações foi decidida em assembleia, realizada no último dia 17, entre as entidades representativas do setor que estão insatisfeitas com a demora do governo federal em apresentar uma resposta à proposta apresentada em fevereiro deste ano.