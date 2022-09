Polícia prende suspeito de matar vencedor da Mega-Sena, diz governador de SP

O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em sua conta no Twitter neste sábado (17)

Gustavo Fioratti

São Paulo, SP

Um dos suspeitos do assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, vencedor da Mega-Sena morto na última quarta-feira (14), foi preso pela Polícia Civil.

O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em sua conta no Twitter neste sábado (17). Na postagem, ele afirma que as investigações levaram a uma conclusão sobre o crime.

A vítima, de Hortolândia, interior paulista, foi morta dois anos após ganhar na loteria.

“A Polícia Civil esclareceu o crime do assassinato do ganhador da Mega-Sena, que aconteceu em Hortolândia, no dia 14/09. Um dos criminosos já está atrás das grades. Mais detalhes em breve”, disse Garcia nesta tarde, sem dar o nome dos autores do crime. A polícia deve divulgar mais informações ainda neste sábado.

Um dia após ter desaparecido, Jonas Lucas Alves Dias, 55, foi encontrado com sinais de espancamento na manhã de quarta-feira (14) na alça da rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do Jardim São Pedro, em Hortolândia, a 115 km da capital paulista.

Levado a um hospital, ele não resistiu e morreu.

Alves Dias foi o ganhador do prêmio de R$ 47,1 milhões da Mega-Sena no dia 5 de setembro de 2020. Naquela ocasião, outra aposta também levou o mesmo valor.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como extorsão seguida de morte e é investigado pela delegacia de Hortolândia, com apoio da Deic de Piracicaba.

“Ela [a vítima] foi socorrida ao hospital da região onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu irmão, 65, prestou esclarecimentos e relatou que o homem estava desaparecido havia um dia. A vítima teve aproximadamente R$ 20 mil retirados de sua conta bancária por meio de transferências bancárias e via Pix. O seu cartão de débito também foi levado pelos suspeitos”, informou a SSP-SP.