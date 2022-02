Polícia prende homem pela morte de Moïse no Rio

O homem, identificado como Fábio, foi detido na noite desta terça-feira (1º) na casa de parentes no bairro de Paciência

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

A Polícia Civil prendeu ao menos um homem envolvido na morte do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, 24. A câmera de um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, filmou o estrangeiro sendo espancado no último dia 24.

Segundo parentes, Moise Kabagambe morreu depois de ser agredido por cinco homens após cobrar uma dívida de trabalho em quiosque da Barra da Tijuca. Foto: Facebook/Reprodução

O homem, identificado como Fábio, foi detido na noite desta terça-feira (1º) na casa de parentes no bairro de Paciência, também na zona oeste.

Ele é vendedor de caipirinhas na praia e confessou aos agentes que deu pauladas no jovem, segundo a polícia.

Outro homem, que é funcionário do quiosque vizinho e não teve o nome divulgado, havia se apresentado na 34ª delegacia (Bangu) pela manhã junto da família, mas a corporação ainda não confirmou onde ele prestou depoimento e se foi preso.

“Mesmo depois de morto, os caras continuaram batendo nele. Largaram o corpo perto do quiosque mesmo, amarraram as mãos dele, colocaram elas para trás. Moïse morreu, mas continuaram torturando ele”, conta Mamanu Idumba Edou, 49, tio do jovem.

Segundo Edou, os agressores ameaçaram um colega de Moïse que estava no local, dizendo que ele morreria caso falasse alguma coisa. Depois de fugir, o homem chegou em casa e avisou que Moïse estava morto na praia. “Nós estamos apavorados com o que aconteceu. É muito triste. É muita covardia. A gente sabe que não terá o Moïse de volta, mas a gente quer justiça.”