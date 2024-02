Polícia prende dois suspeitos da morte de menino venezuelano na zona sul de SP

O menino foi encontrado em estado de descomposição na rua Ipê Roxo, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária, por 30 dias, de dois homens suspeitos de envolvimento na morte do menino venezuelano Keiner Geremias Caraballo Marcano, 7.

O corpo de Keiner, que foi dado como desaparecido no último dia 27, foi localizado com ajuda de cães farejadores da Guarda Civil Municipal na quarta-feira (31).

O menino foi encontrado em estado de descomposição na rua Ipê Roxo, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. A vítima tinha marcas de queimadura e cortes pelo corpo.

As prisões foram cumpridas durante madrugada. De acordo com a Polícia Civil, o pedido de prisão foi emitido após serem ouvidos familiares e vizinhos do menino e equipes da GCM que aturam nas buscas.

Os policiais aguardam a conclusão do exame necroscópico, que é um dos elementos principais da investigação devido ao estado do corpo quando encontrado. A vítima tinha marcas de queimadura e cortes pelo corpo.

Na segunda-feira (29), um tio prestou depoimento e relatou aos investigadores que o menino brincava em um campo de futebol próximo à casa onde morava. Por volta das 16h de sábado, a avó foi procurá-lo e não o encontrou.

Depois disso, segundo o relato, o tio esperou a chegada da criança até por volta de 20h. Então, avisou a vizinhança sobre o desaparecimento e, em seguida, chamou a polícia.

Moradores da região entregaram imagem de câmera de segurança que mostram uma família do bairro colocando um saco preto em um carro.