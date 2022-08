Polícia investiga morte de marido de diplomata alemão em Ipanema

O belga Walter Henri Maximilien Biot, 52, foi encontrado sem vida dentro do apartamento. Ele era casado com Uwe Herbert Hahn, lotado no Consulado da Alemanha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do marido de um diplomata alemão ocorrida em uma cobertura em Ipanema, na zona sul carioca, na noite desta sexta-feira (5).

O belga Walter Henri Maximilien Biot, 52, foi encontrado sem vida dentro do apartamento. Ele era casado com Uwe Herbert Hahn, lotado no Consulado da Alemanha no Rio.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 19h07 para atender a um chamado de parada cardiorrespiratória, mas, quando chegou ao local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava no local. Os bombeiros auxiliaram os profissionais na reanimação, sem sucesso.

A Polícia Militar disse que uma equipe do 23º BPM (Leblon) foi acionada para verificar uma ocorrência de mal súbito, porém o Corpo de Bombeiros já havia constatado o óbito.

A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que a 14ª delegacia, do Leblon, instaurou um inquérito para apurar a morte. “Agentes estão ouvindo testemunhas e realizando outras diligências para esclarecer o caso. A ocorrência está em andamento”, disse a corporação em nota.

Segundo o jornal O Globo, Uwe Herbert Hahn declarou ao Samu e aos policiais militares que o marido passou mal e caiu no chão. Ele também teria dito que Biot tomava pastilhas para dormir e costumava beber muito.

Eles estavam juntos havia mais de 20 anos e viviam no Brasil com passaporte diplomático. Ainda de acordo com o jornal, o corpo de Biot apresentava equimoses (roxos) nas pernas, no tronco e na cabeça. Questionados, o Samu e a Polícia Civil não confirmaram as informações.