Polícia investiga crânio encontrado em prato com velas em Cubatão (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um crânio foi encontrado com um prato, velas e uma carta assinada por Sr. Caveira, na rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, na Baixada Santista. A Polícia Civil investiga a possível causa da morte e as circunstâncias em que o material foi deixado no local.



O objeto foi localizado por um policial militar na altura do km 58 da rodovia, em 2 de maio. O prato trazia a inscrição Exu Caveira, e a carta tinha cunho religioso.



De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado no 3º Distrito Policial de Cubatão.



“O crânio está sob custódia do IML (Instituto Médico Legal) de Santos, onde passa por exames para a identificação de características antropométricas, como sexo, faixa etária e possíveis traços étnicos, além da análise de eventuais indícios sobre a causa e as circunstâncias médico-legais da morte”, afirmou a pasta.



A equipe da unidade segue tentando identificar o responsável e esclarecer todos os fatos.