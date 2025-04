Polícia investiga corte de água de 2.000 pessoas feita por traficantes no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o corte de água de condomínios em Duque de Caxias feito por traficantes contra inadimplência no pagamento de taxas ilegais cobradas por facções criminosas.

De acordo com moradores do Jardim Pantanal, bairro às margens do poluído rio Sarapuí, criminosos cortaram a ligação com a rede de abastecimento de água após moradores se recusarem a pagar R$ 200 para manter o serviço em funcionamento. A ação afeta cerca de 2.000 pessoas que vivem em cinco condomínios.

A cobrança, revelada pela TV Globo, fez com que moradores tivessem que abastecer galões de água numa igreja do bairro.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 60ª DP (Campos Elíseos) apura o caso. Segundo a corporação, “em operações passadas, integrantes da facção criminosa atuante na região foram presos pelas mesmas práticas mencionadas”.

Em nota, a Águas do Rio, concessionária do serviço de abastecimento de água na região, declarou não ter sido procurada sobre o assunto.

“O abastecimento no Jardim Pantanal, em Duque de Caxias, foi afetado nesta semana por uma interferência de uma obra publica com a rede de abastecimento. No entanto, reparos foram feitos e o abastecimento encontra-se normalizado.

A concessionária informa em nota que desconhece qualquer corte de água realizado por terceiros na região e que não foi demandada sobre o assunto”.