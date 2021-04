Polícia indicia Dr. Jairinho por tortura contra enteados

“O caso Henry não tem a ver com está criança. Mãe desta criança não foi investigada, não houve aviso sexual e não está na conduta de omissão”, destacou o delegado

Nesta sexta-feira (30), o vereador Dr. Jairinho (sem partido) foi indiciado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) pelo crime de tortura contra os filhos de duas ex-namoradas.

Em entrevista coletiva, o delegado Felipe Curi explicou que não poderia dar mais detalhes, pois os inquéritos correm em sigilo de justiça.

“Os inquéritos da DCAV são sigilosos, uma vez que envolve crianças ou adolescentes. Alguns detalhes são impedidos, legalmente, de serem passados”, destacou Felipe Curi.

Segundo ele, a investigação foi iniciada a partir do caso da morte de Henry Borel, também enteado de Jairinho.

“Os casos surgiram no bojo da grande investigação sobre morte do menino Henry. Na época dos fatos, por medo, alguns casos não foram denunciados. Agora, com coragem, houve denúncia e foram investigados pelo delegado Adriano França. Não tem a ver com o caso Henry, mas veio por meio dele”, frisou o delegado.

Também presente na coletiva, o delegado Adriano França alegou que os dois casos não possuem ligação.

“O caso Henry não tem a ver com está criança. Mãe desta criança não foi investigada, não houve aviso sexual e não está na conduta de omissão. Foi tortura majorada, por ser contra criança”, informou.

“Esta criança vivia com a avó, por questões familiares. Quando a menina começou a externar pânico ao ver o carro de Jairinho, aguardando nas pernas da avó, ânsia de vômito. Laços foram interrompidos nesse momento. A avó percebeu os sinais”, completou o delegado.