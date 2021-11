Polícia Federal prende suspeitos de furtar caixas eletrônicos

São cumpridos 18 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão em seis estados. Investigações começaram em janeiro deste ano

A Polícia Federal prende nesta quarta-feira (10) 18 pessoas suspeitas de envolvimento em furtos a caixas eletrônicos. Trata-se de um grupo especializado neste tipo de crime. Eles usam instrumentos para fisgar envelopes com dinheiro depositados nos terminais. A operação policial foi batizada de “Pesca Urbana”.

Agentes cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, da Bahia, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e do Espírito Santo. Os suspeitos também terão bens bloqueados.

As investigações contra o grupo começaram em janeiro deste ano, quando foram registrados ataques em nove agências da Caixa no Rio Grande do Sul. De lá para cá, foram registradas 545 ocorrências vinculadas ao bando. Unidades da Polícia Federal em Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Palmas (TO), Maringá (PR) e Aracaju (SE) investigam os suspeitos.

Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa e outras práticas criminosas que venham a ser identificadas na sequência das investigações.