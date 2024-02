Polícia Federal apreende R$ 3 milhões em produtos Apple no aeroporto de Belém

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal apreendeu na segunda-feira (5), no aeroporto internacional de Belém (PA), R$ 3 milhões em artigos eletrônicos Apple que foram importados dos Estados Unidos e entraram no Brasil sem o pagamento de impostos.

Três pessoas foram presas, sendo um policial militar. Os iPhones era todos do modelo 15 Pro Max, estimados em R$ 1 milhão pela Polícia Federal. A carga apreendida também incluía unidades de Macbook, Apple Watch Ultra 2, fones de ouvido, canetas para iPad, iPhones antigos recondicionados e relógios de luxo.

Segundo a PF, o material apreendido estava com uma passageira norte-americana que saiu de Fort Lauderdale, na Flórida. Os eletrônicos foram identificados no raio-x. Eles estavam dentro de quatro malas.

A operação teve início a partir de monitoramento do Núcleo de Polícia Aeroportuária. Após a apreensão, os agentes identificaram que dois homens, um deles policial militar no Piauí, e outro um motorista, aguardavam a mulher no estacionamento do aeroporto.

“Na recepção desta passageira, foram identificadas essas outras duas pessoas, que com um veículo de fora, possivelmente iriam comercializar estes produtos no Piauí. O grupo será enquadrado no crime de contrabando, com agravante de pena em dobro por ser utilizado o modal aéreo”, disse o delegado Bruno Mota.

A mulher e os dois homens foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em Belém. O nome deles não foi divulgado e, por isso, suas defesas não puderam ser contatadas.

Procurada, a Polícia Militar do Piauí não respondeu, até a publicação desta reportagem, sobre a suspeita de envolvimento do agente no esquema.

Além dos celulares, computadores, fones de ouvidos e outros artigos Apple, também foi apreendida uma caminhonete avaliada em R$ 300 mil. Segundo a investigação, o veículo seria usado para transportar os aparelhos eletrônicos para fora do aeroporto.