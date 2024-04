Polícia encontra fuzil em carro usado por fugitivos de Mossoró

CONSTANÇA REZENDE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal encontrou, neste sábado (6), um fuzil, dois carregadores e 55 munições em um dos veículos utilizados pelos dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN).

Segundo informações divulgadas pelo órgão, o fuzil 5.56 foi localizado no carro que transportava um dos recapturados.

A operação teve auxílio da Guarda Municipal de Marabá e de um cão farejador do órgão, treinado para rastrear armas.

Os fugitivos foram encontrados por agentes da PF e da Polícia Rodoviária Federal depois de 50 dias, em uma rodovia perto de Marabá (PA).

A região fica a cerca de 1.600 km do local da fuga pelo trajeto mais rápido de carro entre os dois municípios (1.300 km em linha reta).

A fuga ocorreu na madrugada do dia 14 de fevereiro e expôs o governo de Lula (PT) a uma crise justamente em um tema explorado por adversários políticos, a segurança pública.

Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Tatu ou Deisinho, foram presos com mais quatro pessoas, em três carros, numa ponte sobre o rio Tocantins. De acordo com as investigações, eles tentavam sair do país. Todos foram presos.