Polícia de SP mata mais de 100 no trimestre e letalidade cresce 86%

Ao todo, policiais civis e militares do Estado mataram 153 pessoas no último trimestre, ante 89 no mesmo período do ano passado

O número de pessoas mortas por policiais militares em serviço aumentou 86% no terceiro trimestre deste ano no Estado de São Paulo quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ao todo, PMs estiveram envolvidos em ocorrências que resultaram em 106 mortes, ante 57 em 2022. A Secretaria da Segurança Pública diz que a causa não é a atuação da polícia, “mas sim a ação dos criminosos, que optam pelo confronto”.

O dado do terceiro trimestre de 2023 leva em consideração as 28 mortes decorrentes da Operação Escudo, que foi desenvolvida pela Secretaria da Segurança no litoral do Estado em agosto. A ação ocorreu após o assassinato de um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Denúncias de excessos na atuação policial são investigadas pelo Ministério Público Estadual; o governo do Estado defende a legalidade da operação.

Dados

Ao todo, policiais civis e militares do Estado mataram 153 pessoas no último trimestre, ante 89 no mesmo período do ano passado, alta de 72%. O dado leva em consideração as ações dos agentes em serviço e na folga. A contabilização de mortes na folga ocorre quando elas têm relação com a atividade policial, como quando um agente reage a um assalto, e não considera casos ligados a dinâmicas pessoais.

No ano, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acumula altas sucessivas no indicador de mortes cometidas por policiais. O dado aponta 374 mortes com essas características de janeiro a setembro. No mesmo período do ano passado, foram registrados 293 casos, o que representa aumento de 27,6% em 2023.

Optam pelo confronto, diz secretaria

Em nota, a Secretaria da Segurança indicou que a causa das mortes não é a atuação da polícia, “mas sim a ação dos criminosos, que optam pelo confronto, colocando em risco tanto a população quanto os participantes da ação”. “O trabalho das forças policiais nos nove primeiros meses no Estado resultou na detenção de 141.835 infratores, 5,3% a mais que no mesmo período de 2022.”

Estadão Conteúdo